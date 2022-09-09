​Фанаты не смогут поехать на чемпионат мира в Катар с алкоголем

В ноябре-декабре в Катаре пройдёт чемпионат мира по футболу. В этой стране действуют суровые законы, касающиеся алкогольных напитков. Так, употребление спиртного в общественных местах может привести даже к тюремному сроку.

Болельщики не смогут привезти в Катар свой алкоголь. Об этом рассказал Джассим Аль-Сайед, который входит в комитет по безопасности турнира. Его слова приводятся на сайте ESPN.

Отмечается, что пиво на чемпионате мира можно будет купить на стадионах и в специальных фан-зонах. Если говорить о фан-зонах, то там алкоголь будет продаваться только в определённое время.