В УЕФА высказались о возможности участия сборной России в отборе на Евро

Через месяц состоится жеребьёвка отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. В УЕФА дали ответ на вопрос о том, когда будет приниматься решение по сборной России.

Стоит напомнить, что российский футбол на стыке зимы и весны текущего года оказался под санкциями УЕФА и ФИФА.

«Все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Больше у нас комментариев нет», - ответ УЕФА приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На континентальном футбольном форуме выступят 24 национальные команды.