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Чемпионат мира по футболу 2022

В УЕФА высказались о возможности участия сборной России в отборе на Евро

 
09 Сентября 2022 • 14:56 Комментировать (1)

Через месяц состоится жеребьёвка отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. В УЕФА дали ответ на вопрос о том, когда будет приниматься решение по сборной России.

Стоит напомнить, что российский футбол на стыке зимы и весны текущего года оказался под санкциями УЕФА и ФИФА.

«Все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Больше у нас комментариев нет», - ответ УЕФА приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. На континентальном футбольном форуме выступят 24 национальные команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России УЕФА
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Сентября 2022 в 14:59
Нечего им там делать... Всех в армию...
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