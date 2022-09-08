Зачем сборной России играть с Кыргызстаном и Ираном

В среду РФС объявил о том, что сборная России в сентябре встретится с Кыргызстаном, а в ноябре – с Ираном. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, зачем эти матчи нужны.

Сборная России спустя почти год готовится провести матчи. В сентябре мы сыграем с командой Кыргызстана, а в ноябре – с Ираном. В последний осенний месяц запланирована ещё одна игра, а в качестве соперника называется Босния и Герцеговина, но это пока официально не подтверждено.

Наверное, многие задаются вопросом, зачем сборной России играть? Прежде всего, давайте будем оптимистами. 9 октября состоится жеребьёвка отборочного турнира к чемпионату Европы. Пока что УЕФА официально не объявил о том, будет наша команда принимать участие в квалификации или нет. Если смотреть на текущую ситуацию, то шансы выглядят минимальными. Однако надежда есть. В конце концов сама квалификация начнётся лишь в марте будущего года.

Если Россию допустят до отбора к Евро, то нашей команде надо к этому готовиться. Во многом поэтому на сентябрьский сбор Валерий Карпин позвал костяк национальной команды за исключением легионеров. Дёргать Миранчука, Головина, Оздоева, Хайкина сейчас смысла нет. Зато все лидеры сборной, которые выступают внутри России, вызваны, чтобы встретиться, потренироваться, сыграть с Кыргызстаном.

С другой стороны, сам Карпин сказал, что никто не знает, когда Россию допустят до международных соревнований. Вероятность, что Евро-2024 пройдёт без нас, довольно велика. В этом случае можно сказать, что России начинает готовиться к отбору на чемпионат мира-2026. В связи с этим тренер вызвал большое количество молодых игроков, которые только-только начинают себя проявлять на уровне клубов. Для них это опыт.

В любом случае сборной России надо играть. Рано или поздно мы вернёмся в международный футбол, и к этому моменту надо быть максимально готовыми. Подготовиться же можно только через игры. Пускай товарищеские, пускай с не самыми авторитетными соперниками, но иначе никак. Сборная должна собираться, игроки должны чувствовать, что за ними следят, за них болеют.

Кроме того, сейчас матч сборной – это единственный шанс для тех, кто выступает в Премьер-лиге, получить международный опыт. Конечно, матч с Кыргызстаном в этом смысле выглядит не самым важным с этой точки зрения. Однако это в любом случае возможность. Поединок же с Ираном – это вполне конкурентный матч. Эта страна регулярно играет на чемпионате мира, вот и в Катаре сыграет. На их фоне наши игроки точно смогут проверить свои силы.

Нынешнему молодому поколению игроков сборной России можно лишь посочувствовать. Их лишили чемпионата мира, сейчас нет возможности играть против сильнейших европейских команд. Есть большой риск, что и Евро пройдёт мимо. В итоге игроки, у которых и так не самая длинная карьера, теряют несколько циклов. Однако это не повод вешать руки. Надо всё равно играть, всё равно стараться, всё равно расти.

Рано или поздно ситуация изменится. И давайте помечтаем. Вдруг лет через 10-15 мы с благодарностью вспомним этот матч против Кыргызстана, в котором, может быть, дебютирует футболист, который станет легендой национальной команды. Вдруг эта ситуация и вынужденный эксперимент Карпина поможет создать базу для новой, сильной сборной. Сейчас нам остаётся лишь мечтать… Но если не мечтать, то зачем вообще играть в футбол?

Роман Андреев