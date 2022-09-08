Что будет делать Карпин в ближайшем матче сборной России

В среду был объявлен расширенный состав сборной России на товарищеский матч против команды Кыргызстана, который состоится в сентябре. Валерий Карпин вызвал много новичков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над выбором наставника.

Валерий Карпин огласил расширенный список игроков, которые вызваны на сентябрьским сбор национальной команды. Очевидно, что это очень экспериментальный состав. Сразу в глаза бросилось отсутствие легионеров: Алексей Миранчук, Александр Головин, Магомед Оздоев, Никита Хайкин будут спокойно тренироваться в клубах. Пожалуй, это логично и понятно. Всем, кроме Оздоева, пришлось бы только в Россию добираться с пересадками, потом ещё лететь в Бишкек, обратно, и ещё пересадки.

Однако главная причина – это даже не неудобство игроков, а отсутствие необходимости в этом. Прямо сейчас сборная России не решает никаких задач и проведёт лишь один товарищеский матч с командой Кыргызстана. Нет никакой необходимости ради этого вызывать лидеров команды, к которым относятся Миранчук и Головин.

Кроме того, матч, пусть и с Кыргызстаном, – это хоть какая-то возможность для российских футболистов выпрыгнуть из «собственного котла». Конечно, поединок против 95-го места рейтинга ФИФА – не самый желанный международный опыт, но хоть что-то.

С учётом силы соперника проверить в деле резерв сборной России – в принципе идея правильная. При этом надо понимать, что список точно будет сокращён. Карпин назвал 35 фамилий, но это слишком много. Кто-то может получить травму, а кого-то тренер просто мотивирует. В конце концов Карпин часто так делал – сначала публиковал расширенный список, а потом уже сокращал.

Если смотреть по персоналиям, то, конечно, многие фамилии вызывают вопросы, однако обсуждать их смысла нет. Конечно, многие ещё не дотягивают до уровня сборной, но им как раз и нужно набираться опыта. Во многом это аванс и Бородину, и Журавлёву, и Карпукасу, и другим.

Интереснее поговорить о тех, кого в списке нет, хотя могло бы быть. Например, нет Антона Миранчука, который в последних матчах имеет неплохую статистику. Кажется, полузащитник набрал форму, но Карпин его вызывать не стал. Также удивило отсутствие Дмитрия Скопинцева, которому предпочли новичков. Довольно странно, что даже в расширенный список не попал Николай Калинский, который в составе «Нижнего Новгорода» производит сильное впечатление. С другой стороны, это можно объяснить возрастом: Калинскому вскоре исполнится 29 лет, в то время как Карпин вызвал только молодых новичков. Зато очень сложно объяснить, почему Карпин не стал звать 20-летнего Сабу Сазонову из «Динамо», особенно учитывая дефицит в центре обороны.

В целом получается, что Карпин позвал тех игроков, которых можно назвать костяком сборной, а также ватагу молодёжи. Это, наверное, лучше всего объясняется тем, что никто не понимает перспектив сборной России. В октябре будет жеребьёвка отборочного турнира к Евро-2024, и пока непонятно, будем ли мы в ней участвовать. Если УЕФА снимет дисквалификацию, то нашей сборной надо готовиться к квалификации. Если нет, то останется лишь наигрывать молодёжь с прицелом на какое-то будущее, которое когда-то настанет.

Роман Андреев