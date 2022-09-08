Смородская считает бессмысленными товарищеские матчи сборной России

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящих товарищеских поединках сборной России этой осенью.

«Не вижу смысла в товарищеских играх. Мы еще не знаем, когда нас вернут в международные соревнования. Вызов 35 человек? Лучше бы они тренировались в клубах», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

В среду, 7 сентября, было объявлено, что Российский футбольный союз договорился о проведении спарринга с национальной командой Киргизии.

Контрольная встреча состоится в Бишкеке 24 сентября. Кроме того, на ноябрь запланирован спарринг с командой Ирана, а также обсуждается встреча против Боснии и Герцеговины.