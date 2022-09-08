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Тренер сборной Киргизии: «Отстранение России - это полное безобразие»

 
08 Сентября 2022 • 06:22 Комментировать

Александр Крестинин, главный тренер сборной Киргизии, высказался насчет отстранения национальной команды России от международных поединков.

«Считаю это полным безобразием. Так не должно быть. Это неправильно с любой точки зрения: и с человеческой, и со спортивной, и с политической», - цитирует слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз договорился о проведении спарринга между сборными России и Киргизии. Этот поединок состоится в Бишкеке 24 сентября.

Также сообщалось, что подопечные Валерия Карпина проведут контрольную встречу со сборной Ирана в ноябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная киргизии Александр Крестинин
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