Тренер сборной Киргизии: «Отстранение России - это полное безобразие»

Александр Крестинин, главный тренер сборной Киргизии, высказался насчет отстранения национальной команды России от международных поединков.

«Считаю это полным безобразием. Так не должно быть. Это неправильно с любой точки зрения: и с человеческой, и со спортивной, и с политической», - цитирует слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз договорился о проведении спарринга между сборными России и Киргизии. Этот поединок состоится в Бишкеке 24 сентября.

Также сообщалось, что подопечные Валерия Карпина проведут контрольную встречу со сборной Ирана в ноябре.