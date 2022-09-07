Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал грядущее возвращение сборной России в соревновательную среду. Напомним, достигнута договорённость о проведении ею товарищеских матчей с командами Кыргызстана и Ирана. Также Валерием Карпиным оглашён расширенный список футболистов на встречу с Кыргызстаном, которая состоится 24 сентября.

- Нет разницы, с кем играть. У Кыргызстана и Ирана такие же сборные, как у Израиля и Испании. Но наши скептики, которые, я считаю, ненавидят нашу страну и ненавидят наш футбол, начинают рассказывать: «Да что это такое? Да с кем мы будем играть?». Я просто поражён, что среди этих людей есть люди, которых я уважаю как футболистов и которых судил в своё время. Они сегодня выражают какое-то неудовольствие. Вы знаете, в жизни каждого человека периодически происходят какие-то катаклизмы. Если у них в жизни сегодня что-то не складывается, то причём здесь наш футбол и наша страна? Каждый человек отвечает за свою жизнь.

Я думаю, нужно собирать сборную, смотреть ребят. Всё равно отстранение от УЕФА и ФИФА закончится, и нас опять позовут туда, где мы были, здесь вопросов нет. Я считаю, это правильный ход и Российского футбольного союза, и Карпина, который имеет хорошую возможность посмотреть наших футболистов, которых мы недавно ещё толком не знали. Сейчас чемпионат России стал более интересным и, я вам скажу, даже более быстрым. Поэтому пускай Карпин проверит молодых ребят, которые могут играть на этом уровне. Почему в других сборных молодые ребята играют, а у нас должны привлекать тех, кто за границей, хотя таких всего пара человек? Я не думаю, что у нас сегодня нет футболистов более сильных, чем Алексей Миранчук и Головин.