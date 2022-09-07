Как и ожидалось, Карлуш Кейруш вернулся на должность главного тренера сборной Ирана. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Иранской федерации футбола.

Карлуш Кейруш уже работал у руля сборной Ирана на протяжении длительного периода – в 2011-2019 годах. Под руководством португальца иранцы выступили на двух чемпионатах мира, но в обоих случаях не смогли выйти из группы.

Карлуш Кейруш будет готовить сборную Ирана к чемпионату мира в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре. Иранцы выступят в одном квартете с национальными командами США, Англии и Уэльса.