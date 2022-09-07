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Чемпионат мира по футболу 2022

​Кейруш снова стал главным тренером сборной Ирана официально

 
07 Сентября 2022 • 16:13 Комментировать

Как и ожидалось, Карлуш Кейруш вернулся на должность главного тренера сборной Ирана. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Иранской федерации футбола.

Карлуш Кейруш уже работал у руля сборной Ирана на протяжении длительного периода – в 2011-2019 годах. Под руководством португальца иранцы выступили на двух чемпионатах мира, но в обоих случаях не смогли выйти из группы.

Карлуш Кейруш будет готовить сборную Ирана к чемпионату мира в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре. Иранцы выступят в одном квартете с национальными командами США, Англии и Уэльса.  

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Евро-Футбол.Ру,
Карлуш Кейруш Сборная Ирана
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