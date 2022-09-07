​Сборная России может сыграть с Сенегалом и Перу

В сегодняшних условиях сборной России непросто находить соперников на товарищеские матчи. По словам Валерия Карпина, главного тренера национальной команды, возможность сыграть с Кыргызстаном (24 сентября в Бишкеке) в нынешних реалиях является для сборной успехом.

Между тем, телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!» рассказывает о том, что Российский футбольный союз уже ведёт переговоры о товарищеских матчах на следующий календарный год. Так, потенциальными соперниками сборной России являются команды Сенегала и Перу.

Напомним, что российский футбол столкнулся с санкциями со стороны УЕФА и ФИФА.