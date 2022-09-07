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Чемпионат мира по футболу 2022

​Объявлено время начала матча Кыргызстан - Россия

 
07 Сентября 2022 • 15:51 Комментировать

В сентябре сборная России проведёт товарищеский матч против команды Кыргызстана. Встреча состоится в Бишкеке в субботу, 24 числа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба российской национальной команды.

Напомним, что в 2022 году сборная России пока ещё ни разу не играла. К мартовским стыковым играм за право выступить на чемпионате мира команду Валерия Карпина не допустили из-за санкций УЕФА и ФИФА.

Последнюю игру на сегодняшний день сборная России проводила ещё в ноябре прошлого года. Тогда команда Валерия Карпина уступила в гостях у Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кыргызстана
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