Карпин: «Давайте на землю спустимся»

Наставник сборной России Валерий Карпин в ходе общения с журналистами затронул такой вопрос как фактор своего поля. Ближайшие товарищеские матчи сборная России проведёт не на своих полях.

«Нам бы хотелось играть дома. Но это вопрос переговоров. В сегодняшней ситуации мы не можем диктовать условия. Сыграть на выезде – это уже хорошо. Давайте на землю спустимся. Вы всё понимаете сами», - рассказал Карпин.

В субботу, 24 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч против Кыргызстана на выезде.

Стоит напомнить, что российский футбол ещё весной текущего года попал под санкции УЕФА и ФИФА.