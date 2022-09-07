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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин: «Сыграть с Кыргызстаном – это успех»

 
07 Сентября 2022 • 13:54 Комментировать

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче против Кыргызстана, который команда проведёт в сентябре.

«На 300% сборной нужно собираться и играть. Нужно показать, что мы есть, что мы живы. В нынешних условиях сыграть с Кыргызстаном – успех. Этот матч нужен команде», - высказался Карпин в общении с журналистами.

Напомним, что российский футбол оказался под санкциями. В марте текущего сборная России не смогла побороться за право выступить на чемпионате мира в стыковых матчах. Кроме того, российские клубы были исключены из турниров УЕФА на сезон 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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