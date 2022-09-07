​Карпин оценил возможность матча сборной России с командой Медиалиги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает возможность проведения матча с командой из Медиалиги.

«Сыграть с командой Медиалиги? Как вариант. Почему нет? Хотя это больше похоже на шоу. Но это интересный проект, который способствует повышению интереса к футболу», - сказал Карпин журналистам.

Напомним, что в сентябре сборная России проведёт товарищеский матч против команды Кыргызстана.

Стоит сказать, что Медиалига в последнее время набирает популярность из-за участия в ней известных личностей, причём не только из мира футбола. При этом «Амкал», представляющий Медиалигу, в этом сезоне умудрился выбить уже два профессиональных клуба из Фонбет Кубка России.