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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин оценил возможность матча сборной России с командой Медиалиги

 
07 Сентября 2022 • 13:47 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает возможность проведения матча с командой из Медиалиги.

«Сыграть с командой Медиалиги? Как вариант. Почему нет? Хотя это больше похоже на шоу. Но это интересный проект, который способствует повышению интереса к футболу», - сказал Карпин журналистам.

Напомним, что в сентябре сборная России проведёт товарищеский матч против команды Кыргызстана.

Стоит сказать, что Медиалига в последнее время набирает популярность из-за участия в ней известных личностей, причём не только из мира футбола.  При этом «Амкал», представляющий Медиалигу, в этом сезоне умудрился выбить уже два профессиональных клуба из Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России медиалига
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