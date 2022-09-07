Сёмин отреагировал на спарринги сборной России

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о ближайших товарищеских поединках сборной России. Этой осенью подопечные Валерия Карпина встретятся с командами Киргизии и Ирана.

«Для сборной обязательно нужны матчи, причем с любым соперником. В данном случае вот эти команды. Я считаю, что это правильное решение», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что поединок против Киргизии состоится в Бишкеке 24 сентября. Проведение спарринга с Ираном планируется на ноябрь.

На тренировочный сбор наставник сборной Валерий Карпин вызвал 35 футболистов.