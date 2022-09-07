Названа причина невызова Головина в сборную России

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о причинах невызова игрока в сборную России для подготовки к товарищескому матчу с Киргизией.

«Причина - проблема с логистикой. Все согласовано с главным тренером. Сейчас физически очень энергозатратно добираться», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что наставник сборной России Валерий Карпин вызывал на тренировочный сбор 35 игроков.

Товарищеский поединок против национальной команды Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке.