Реакция Карпина на товарищеские матчи сборной России

РФС договорился о товарищеских матчах со сборными Киргизии и Ирана на эту осень. Своим мнением по этому поводу поделился наставник национальной команды Валерий Карпин.

«Тренерский штаб рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время опубликуем график работы команды», - приводятся слова специалиста на официальном сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что контрольная встреча с киргизами состоится в Бишкеке 24 сентября. На ноябрь у сборной России намечен матч с командой Ирана.

Кроме того, обсуждается организация спарринга против национальной сборной Боснии и Герцеговины.