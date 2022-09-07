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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин вызвал 35 игроков для подготовки к матчу с Киргизией

 
07 Сентября 2022 • 11:15 Комментировать

В конце текущего месяца сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Киргизии. Главный тренер Валерий Карпин определился с расширенным составом на предстоящую встречу. В предварительную заявку включены 35 футболистов.

Вратари: Антон Шунин, Михаил Кержаков, Матвей Сафонов, Иван Ломаев.

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Станислав Магкеев, Сергей Бородин, Юрий Журавлёв, Артем Макарчук.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Данил Глебов, Даниил Уткин, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Никита Кривцов, Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян, Роман Зобнин.

Нападающие: Фёдор Чалов, Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин.

Спарринг с Киргизией пройдет 24 сентября в Бишкеке.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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