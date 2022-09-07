Россия договаривается о спарринге с Боснией и Герцеговиной

Назван потенциальный соперник сборной России на товарищеские матчи этой осенью. Как стало известно журналистам «Спорт-экспресса», РФС ведет переговоры об организации контрольной встречи с национальной командой Боснии и Герцеговины. Этот спарринг может пройти в ноябре.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза отрапортовала, что подопечные Валерия Карпина проведут осенью два товарищеских поединка – против Киргизии и Ирана. Первый матч пройдет в сентябре, а второй запланирован на конец осени.

Напомним, что сборная России была отстранена от международных турниров.