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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России договорилась о двух товарищеских матчах - известны соперники

 
07 Сентября 2022 • 11:01 Комментировать

Стало известно, против каких национальных команд сыграет сборная России этой осенью. Как информирует пресс-служба РФС, 24 сентября подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся со сборной Киргизии.

Согласно данным источника, у национальной команды также согласован контрольный поединок против сборной Ирана в гостях. Это противостояние запланировано на ноябрь. О точном месте и дате поединка станет известно позже.

Кроме того, Российский футбольный союз ведет переговоры об организации третьего спарринга. Потенциальный соперник команды Карпина пока не афишируется.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана сборная киргизии
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