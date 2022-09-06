​Кейруш возвращается в сборную Ирана

Новый президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж сдержал обещание и вернул Карлуша Кейруша на должность главного тренера национальной сборной. О том, что португальский специалист снова возглавил команду Ирана, сообщает Inside World Football со ссылкой на местные СМИ.

Карлуш Кейруш будет готовить сборную Ирана к чемпионату мира в Катаре. Там иранцы выступят в одной группе со сборными США, Англии и Уэльса.

Карлуш Кейруш работал у руля сборной Ирана в 2011-2019 годах. Под руководством португальца иранцы выступали на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах. В обоих случаях команда не выходила из группы.