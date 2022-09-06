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Чемпионат мира по футболу 2022

Никифоров: «Кокорину не закрыта дорога в сборную России»

 
06 Сентября 2022 • 06:24 Комментировать

Член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров ответил на вопрос о возможном приглашении в национальную команду нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, ныне выступающего в аренде за кипрский «Арис».

«Пусть набирает физическую форму, пусть играет. Я не могу сказать, в какой он форме, вы же знаете, сколько он не играл. Дорога в сборную никому не закрыта», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Кокорин перебрался в чемпионат Кипра в летнее трансферное окно. Он подписал арендное соглашение с клубом из Лимасола на один сезон. В дебютном поединке за команду Александр отметился результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Кокорин Юрий Никифоров
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