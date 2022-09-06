Никифоров: «Кокорину не закрыта дорога в сборную России»

Член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров ответил на вопрос о возможном приглашении в национальную команду нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, ныне выступающего в аренде за кипрский «Арис».

«Пусть набирает физическую форму, пусть играет. Я не могу сказать, в какой он форме, вы же знаете, сколько он не играл. Дорога в сборную никому не закрыта», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Кокорин перебрался в чемпионат Кипра в летнее трансферное окно. Он подписал арендное соглашение с клубом из Лимасола на один сезон. В дебютном поединке за команду Александр отметился результативной передачей.