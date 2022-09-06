Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Балотелли: «Никогда не закрывал двери перед сборной Италии»

 
06 Сентября 2022 • 02:36 Комментировать
Санкт-Галлен
...
Сьон
10.09 19:00

Нападающий «Сьона» Марио Балотелли по-прежнему не исключает возвращения в сборную Италии.

32-летний игрок провёл за национальную команду 32 матча, последний из которых был сыгран четыре года назад.

«Я не могу сказать, что больше не думаю об игре за сборную Италии – это было бы ложью, – рассказывает в интервью DAZN Балотелли. – Если меня пригласят – конечно, я соглашусь. Если выпадет шанс, который я заслужу своей игрой, то так тому и быть. Я никогда не закрою двери перед национальной командой.

У меня хорошие отношения с Манчини, между нами нет никаких обид. Я всегда уважал его выбор в качестве тренера сборной», – поведал форвард.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сьон Сборная Италии Марио Балотелли Роберто Манчини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САНКТ-ГАЛЛЕН СЬОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
02:36 · Чемпионат мира 2022
Балотелли: «Никогда не закрывал двери перед сборной Италии»
00:06 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «Хочу снова стать чемпионом мира»
05 Сентября
20:41 · Италия. Серия А
​Погба может восстановиться к чемпионату мира после операции
19:57 · Италия. Серия А
​Погба предстоит операция – он наверняка пропустит чемпионат мира
15:36 · Чемпионат мира 2022
​Глава УЕФА: «Уверен, что чемпионат мира в 2030 году примут Португалия и Испания»
04 Сентября
19:33 · Чемпионат мира 2022
​Месси вызван в сборную Аргентины 1
03 Сентября
00:27 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана: «Буду бороться за место в сборной Франции на чемпионате мира»
01 Сентября
15:55 · Чемпионат мира 2022
​В штабе Карпина оценили возможность возвращения Кокорина в сборную России
31 Августа
01:07 · Италия. Серия А
Моуринью – наставнику сборной Аргентины: «Думаю, он должен мне пару бутылок вина за Дибалу» 1
30 Августа
22:18 · Чемпионат мира 2022
У сборной Словакии - новый тренер
09:27 · Чемпионат мира 2022
Раскрыта стоимость покупки Россией прав на трансляцию матчей ЧМ-2022 2
29 Августа
13:07 · Россия. Премьер-лига
Рыбус объяснил своё решение остаться в России и отказаться от участия в чемпионате мира 2
27 Августа
07:52 · Чемпионат мира 2022
Звёздный игрок может не помочь Голландии на ЧМ-2022
26 Августа
15:18 · Чемпионат мира 2022
​Алаев уверен, что Карпин вывел бы сборную России на чемпионат мира 1
14:43 · Чемпионат мира 2022
​Врсалько завершил выступления за сборную Хорватии
Все новости
Рекомендуем