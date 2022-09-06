Балотелли: «Никогда не закрывал двери перед сборной Италии»

Нападающий «Сьона» Марио Балотелли по-прежнему не исключает возвращения в сборную Италии.

32-летний игрок провёл за национальную команду 32 матча, последний из которых был сыгран четыре года назад.

«Я не могу сказать, что больше не думаю об игре за сборную Италии – это было бы ложью, – рассказывает в интервью DAZN Балотелли. – Если меня пригласят – конечно, я соглашусь. Если выпадет шанс, который я заслужу своей игрой, то так тому и быть. Я никогда не закрою двери перед национальной командой.

У меня хорошие отношения с Манчини, между нами нет никаких обид. Я всегда уважал его выбор в качестве тренера сборной», – поведал форвард.