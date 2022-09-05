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Чемпионат мира по футболу 2022

​Глава УЕФА: «Уверен, что чемпионат мира в 2030 году примут Португалия и Испания»

 
05 Сентября 2022 • 15:36 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу стран, которые примут чемпионат мира в 2030 году.

Отметим, что на сегодняшний день решение подать заявки приняли: Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили (совместная заявка); Румыния, Греция, Болгария и Сербия (совместная заявка); Португалия и Испания (совместная заявка); Марокко.

«Пришло время Европе принимать чемпионат мира. У нас есть некоторые планы. Я уверен, что чемпионат мира в 2030 году примут Португалия и Испания – две страны, которые чувствуют футбол. Это выигрышная заявка, и мы поможем этим странам. Люди там живут футболом, там хорошая инфраструктура», - слова Чеферина приводит Record.

Чемпионат мира 2022 года примет Катар, а 2026 года – США, Канада и Мексика.   

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира 2030 Александер Чеферин
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