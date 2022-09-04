​Месси вызван в сборную Аргентины

В сентябре сборная Аргентины проведёт товарищеские матчи против Ямайки и Гондураса в рамках подготовки к чемпионату мира. Лионель Скалони на ближайший сбор вызвал 36 футболистов. В списке есть главная звезда «альбиселесте» - Лионель Месси.
Полностью список игроков выглядит так: Армани, Эмилиано Мартинес, Муссо, Рульи, Монтиэль, Молина, Пеццелла, Медина, Ромеро, Перес, Куарта, Отаменди, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Акунья, Паредес, Гуидо Родригес, Энцо Фернандес, де Пауль, Паласиос, Алехандро Гомес, Ло Чельсо, Макаллистер, Дибала, Анхель Корреа, Месси, Альмада, ди Мария, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес.
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