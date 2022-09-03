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Чемпионат мира по футболу 2022

Назван возможный соперник сборной России на товарищеский матч в сентябре

 
03 Сентября 2022 • 10:47 Комментировать (1)

Назван возможный соперник сборной России, против которого команда Валерия Карпина проведет товарищеский поединок в сентябре.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», национальная команда с большой долей вероятности проведет контрольную встречу со сборной Киргизии.

В этом месяце у подопечных Карпина намечен тренировочный сбор в Новогорске. Он начнется примерно 20 числа. После этого команда отправится в Бишкек для проведения спарринга.

Напомним, что последний матч сборная России сыграла против Хорватии (0:1) в ноябре прошлого года. В феврале команду дисквалифицировали из международных турниров на неопределенный срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная киргизии
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Комментарии (1)
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himars200
03 Сентября 2022 в 11:43
Теперь только и осталось, что играть с такими командами, в цивилизацию ещё долго нельзя будет)
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