Назван возможный соперник сборной России на товарищеский матч в сентябре

Назван возможный соперник сборной России, против которого команда Валерия Карпина проведет товарищеский поединок в сентябре.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», национальная команда с большой долей вероятности проведет контрольную встречу со сборной Киргизии.

В этом месяце у подопечных Карпина намечен тренировочный сбор в Новогорске. Он начнется примерно 20 числа. После этого команда отправится в Бишкек для проведения спарринга.

Напомним, что последний матч сборная России сыграла против Хорватии (0:1) в ноябре прошлого года. В феврале команду дисквалифицировали из международных турниров на неопределенный срок.