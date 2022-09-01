​В штабе Карпина оценили возможность возвращения Кокорина в сборную России

Александр Кокорин в последний день лета сменил клубную прописку, перебравшись из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис». Юрий Никифоров, который входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России, оценил возможность возвращения Кокорина в национальную команду.

«Пускай сначала он начнёт играть. Конечно, рад за него, дай бог, чтобы он начал играть, потому что были и травмы, и ситуации разные получались не очень. Удачи ему, пускай, так сказать, возобновляет свою карьеру, перезапускает её», - высказался Никифоров, чьи слова приводит «РИА Новости».

Александр Кокорин в последний раз играл за сборную России в ноябре 2017 года. Тогда нападающий смог отдать голевой пас в товарищеской игре против сборной Испании (ничья 3:3).

Отметим, что из-за санкций в ближайшее время сборная России будет проводить только товарищеские игры.