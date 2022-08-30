У сборной Словакии - новый тренер

Итальянский специалист Франческо Кальцона дебютирует в качестве главного тренера в сборной Словакии, он будет работать с командой, которая пропустит предстоящий чемпионат мира. Главная цель Кальцоны - квалификация на чемпионат Европы 2024 года, если эта цель будет достигнута, контракт 53-летнего специалиста будет продлен автоматически.

Доселе Кальцона работать лишь в качестве ассистента, в таких итальянских клубах, как «Перуджа», «Алессандрия», «Сорренто», «Эмполи», «Наполи» и «Кальяри». Теперь он попробует себя в качестве главного тренера, уточняет ITASportPress. Достаточно рискованный выбор словацкой стороны.