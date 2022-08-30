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Чемпионат мира по футболу 2022

У сборной Словакии - новый тренер

 
30 Августа 2022 • 22:18 Комментировать

Итальянский специалист Франческо Кальцона дебютирует в качестве главного тренера в сборной Словакии, он будет работать с командой, которая пропустит предстоящий чемпионат мира. Главная цель Кальцоны - квалификация на чемпионат Европы 2024 года, если эта цель будет достигнута, контракт 53-летнего специалиста будет продлен автоматически.

Доселе Кальцона работать лишь в качестве ассистента, в таких итальянских клубах, как «Перуджа», «Алессандрия», «Сорренто», «Эмполи», «Наполи» и «Кальяри». Теперь он попробует себя в качестве главного тренера, уточняет ITASportPress. Достаточно рискованный выбор словацкой стороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Франческо Кальцона
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