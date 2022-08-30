Раскрыта стоимость покупки Россией прав на трансляцию матчей ЧМ-2022

Стала известна общая сумма, которую заплатят российские телеканалы за трансляцию матчей чемпионата мира – 2022. Турнир в конце текущего года пройдет на футбольных полях Катара.

Согласно сведениям издания «РБК-Спорт», «Матч ТВ», Первый канал и ВГТРК приобрели права у ФИФА за 39 миллионов евро. Таким образом, каждый из телеканалов выплатит по 13 миллионов за трансляцию игр мундиаля.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Катаре с ноября по декабрь. Турнир стартует 20 ноября.

Сборная России не примет участия в престижном турнире из-за дисквалификации. По итогам отборочного цикла команда Валерия Карпина вышла в стыковые матчи, однако затем получила бан от ФИФА.