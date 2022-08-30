Погба могут выгнать из сборной Франции - названа необычная причина

Звездный хавбек туринского «Ювентуса» Поль Погба может быть исключен из сборной Франции. Как информирует The Score, игрока могут убрать из национальной команды из-за неприязни к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Полузащитник якобы прибегнул к услугам шамана, чтобы наложить проклятие на соотечественника.

Как сообщил источник, эту информацию рассказал Матиас Погба, который является братом Поля. Родственник вымогает у звезды футбола 13 миллионов евро, чтобы не выкладывать на него весь компромат.

В случае, если заявление Матиаса окажется правдивым, Поля будут вынуждены исключить из сборной страны, чтобы не нарушать атмосферу внутри коллектива.