Звёздный игрок может не помочь Голландии на ЧМ-2022

Новичок «Ромы» Джорджиньо Вейналдум рискует пропустить чемпионат мира в Катаре. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 31-летний голландский полузащитник выбыл до начала 2023 года, а мундиаль пройдет с ноября по декабрь текущего. Если ничего кардинально не поменяется, хавбек не поможет своей национальной команде на престижном турнире.

Напомним, что на старте сезона Джорджиньо получил перелом малоберцовой кости.

Вейналдум перешел в римский клуб на правах аренды из французского «ПСЖ». Стороны заключили соглашение до окончания нынешнего сезона.