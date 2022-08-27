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Чемпионат мира по футболу 2022

Звёздный игрок может не помочь Голландии на ЧМ-2022

 
27 Августа 2022 • 07:52 Комментировать

Новичок «Ромы» Джорджиньо Вейналдум рискует пропустить чемпионат мира в Катаре. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 31-летний голландский полузащитник выбыл до начала 2023 года, а мундиаль пройдет с ноября по декабрь текущего. Если ничего кардинально не поменяется, хавбек не поможет своей национальной команде на престижном турнире.

Напомним, что на старте сезона Джорджиньо получил перелом малоберцовой кости.

Вейналдум перешел в римский клуб на правах аренды из французского «ПСЖ». Стороны заключили соглашение до окончания нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Голландии Джорджиньо Вейналдум
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