​Алаев уверен, что Карпин вывел бы сборную России на чемпионат мира

Сборная России из-за санкций не смогла принять участие в стыковых играх за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Чтобы оказаться на мундиале, команде Валерия Карпина нужно было обыграть команды Польши и Швеции в марте.

Александр Алаев, который в настоящий момент возглавляет Российскую премьер-лигу, а раньше работал в РФС, выразил уверенность в том, что Валерий Карпин решил бы задачу по выходу на чемпионат мира.

«Карпин – топ», - высказался Алаев, давая комментарий для «Чемпионата». «Уверен, что и в стыковых матчах мы бы завоевали путёвку. Но случилось то, что случилось», - отметил функционер.

Чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре текущего года.