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Чемпионат мира по футболу 2022

​Врсалько завершил выступления за сборную Хорватии

 
26 Августа 2022 • 14:43 Комментировать

Защитник Шиме Врсалько завершил выступления за национальную сборную Хорватии. Об этом сообщается на станицах сайта Хорватского футбольного союза.

Цвета хорватской сборной Шиме Врсалько защищал с 2011 года. За главную команду своей страны защитник провёл 52 матча. Главное достижение Врсалько – попадание в финал чемпионата мира, где в 2018 году «шашечные» проиграли Франции.

Отметим, что Шиме Врсалько довольно рано завершил международную карьеру. В настоящий момент защитнику 30 лет.

Стоит добавить, что этим летом Шиме Врсалько на правах свободного агента перебрался в греческий «Олимпиакос».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Шиме Врсалько
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