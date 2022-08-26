​Врсалько завершил выступления за сборную Хорватии

Защитник Шиме Врсалько завершил выступления за национальную сборную Хорватии. Об этом сообщается на станицах сайта Хорватского футбольного союза.

Цвета хорватской сборной Шиме Врсалько защищал с 2011 года. За главную команду своей страны защитник провёл 52 матча. Главное достижение Врсалько – попадание в финал чемпионата мира, где в 2018 году «шашечные» проиграли Франции.

Отметим, что Шиме Врсалько довольно рано завершил международную карьеру. В настоящий момент защитнику 30 лет.

Стоит добавить, что этим летом Шиме Врсалько на правах свободного агента перебрался в греческий «Олимпиакос».