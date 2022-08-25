Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Известно место сборной России в новом рейтинге ФИФА

 
25 Августа 2022 • 12:03 Комментировать

Сегодня, 25 августа, была опубликована обновленная версия рейтинга ФИФА. Сборная России осталась на 35-й строчке, имея на своем счету 1493 очка.

Лидером продолжает оставаться национальная команда Бразилии. На второй позиции располагается Бельгия, а топ-3 замыкает сборная Аргентины.

Также в десятку лучших попали следующие сборные: Франция, Англия, Испания, Италия, Голландия, Португалия и Дания.

Рейтинг ФИФА:

1. Бразилия - 1837

2. Бельгия - 1821

3. Аргентина - 1770

4. Франция - 1764

5. Англия - 1737

6. Испания - 1716

7. Италия - 1713

8. Голландия - 1679

9. Португалия - 1678

Реклама


10. Дания - 1665

11. Германия - 1658

...

27. Украина - 1542

35. Россия - 1493

77. Узбекистан - 1306

82. Грузия - 1296

92. Армения - 1242

95. Кыргызстан - 1232

96. Беларусь - 1226

114. Казахстан - 1166

128. Азербайджан - 1127

Полная версия рейтинга ФИФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Рейтинг Фифа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
22 Августа
02:48 · Италия. Серия А
Стало известно, когда восстановится Вейналдум, выбывший из-за перелома
21 Августа
07:44 · Чемпионат мира 2022
Аргентина запланировала два спарринга на сентябрь - известны соперники
19 Августа
18:55 · Чемпионат мира 2022
Клинсманн: «Аргентина должна была иметь намного больше побед в чемпионате мира» 3
09:09 · Чемпионат мира 2022
Клинсманн назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022
18 Августа
18:40 · Испания. Ла Лига
​Корона травмировался и не поможет сборной Мексики на чемпионате мира 1
17 Августа
15:13 · Чемпионат мира 2022
​Тренер сборной Бразилии ответил Мбаппе и обидел Азербайджан 1
16 Августа
21:20 · Чемпионат мира 2022
Маццарри может стать тренером сборной Марокко
18:56 · Чемпионат мира 2022
​Завершилось разбирательство по скандальному матчу Бразилия – Аргентина, который был сорван официально
18:22 · Чемпионат мира 2022
​Батистута: «Месси - великий игрок, но он не Иисус Христос» 2
15 Августа
22:19 · Чемпионат мира 2022
Ровно 10 лет тому назад Дешам провёл первый матч у руля французской сборной
20:29 · Чемпионат мира 2022
Трезеге поделился прогнозом на чемпионат мира в Катаре
13 Августа
17:50 · Чемпионат мира 2022
​Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира
03:54 · Чемпионат мира 2022
В Катаре сыграли первый матч на стадионе, который примет финал ЧМ-2022
12 Августа
16:25 · Чемпионат мира 2022
​В штабе Карпина в сборной России произошло пополнение
07:29 · Чемпионат мира 2022
Чуамени настроен поехать на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем