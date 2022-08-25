Известно место сборной России в новом рейтинге ФИФА

Сегодня, 25 августа, была опубликована обновленная версия рейтинга ФИФА. Сборная России осталась на 35-й строчке, имея на своем счету 1493 очка.

Лидером продолжает оставаться национальная команда Бразилии. На второй позиции располагается Бельгия, а топ-3 замыкает сборная Аргентины.

Также в десятку лучших попали следующие сборные: Франция, Англия, Испания, Италия, Голландия, Португалия и Дания.

Рейтинг ФИФА:

1. Бразилия - 1837

2. Бельгия - 1821

3. Аргентина - 1770

4. Франция - 1764

5. Англия - 1737

6. Испания - 1716

7. Италия - 1713

8. Голландия - 1679

9. Португалия - 1678

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10. Дания - 1665

11. Германия - 1658

...

27. Украина - 1542

35. Россия - 1493

77. Узбекистан - 1306

82. Грузия - 1296

92. Армения - 1242

95. Кыргызстан - 1232

96. Беларусь - 1226

114. Казахстан - 1166

128. Азербайджан - 1127

Полная версия рейтинга ФИФА.