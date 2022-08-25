Известно место сборной России в новом рейтинге ФИФА

Сегодня, 25 августа, была опубликована обновленная версия рейтинга ФИФА. Сборная России осталась на 35-й строчке, имея на своем счету 1493 очка.
Лидером продолжает оставаться национальная команда Бразилии. На второй позиции располагается Бельгия, а топ-3 замыкает сборная Аргентины.
Также в десятку лучших попали следующие сборные: Франция, Англия, Испания, Италия, Голландия, Португалия и Дания.
Рейтинг ФИФА:
1. Бразилия - 1837
2. Бельгия - 1821
3. Аргентина - 1770
4. Франция - 1764
5. Англия - 1737
6. Испания - 1716
7. Италия - 1713
8. Голландия - 1679
9. Португалия - 1678
10. Дания - 1665
11. Германия - 1658
...
27. Украина - 1542
35. Россия - 1493
77. Узбекистан - 1306
82. Грузия - 1296
92. Армения - 1242
95. Кыргызстан - 1232
96. Беларусь - 1226
114. Казахстан - 1166
128. Азербайджан - 1127
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