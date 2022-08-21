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Чемпионат мира по футболу 2022

Аргентина запланировала два спарринга на сентябрь - известны соперники

21 Августа 2022 • 07:44 Комментировать
 

Национальная сборная Аргентины определилась с соперниками по контрольным поединкам в преддверии чемпионата мира – 2022. Согласно сведениям журналистов Tyc Sports, подопечные Лионеля Скалони в сентябре проведут товарищеские встречи с командами Гондураса и Ямайки. Матчи пройдут в Соединённых Штатах Америки 23 и 27 сентября соответственно.

Напомним, что чемпионат мира состоится с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года. Местом проведения утвержден Катар. Аргентинцы сыграют на групповой стадии со сборными Мексики, Саудовской Аравии и Польши.

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