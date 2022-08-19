Клинсманн: «Аргентина должна была иметь намного больше побед в чемпионате мира»

Сборная Аргентины дважды побеждала в чемпионате мира, но в последний раз это случилось в далеком 1986 году. После этого Аргентина дважды играла в финале, но каждый раз проигрывала - сперва немцам, потом... снова немцам! Юрген Клисманн, выступавший в составе немецкой сборной в 1990, когда Аргентина проиграла им первый финал, считает, что южноамериканцы заслужили намного больше побед.

- С 1990 года сборная Аргентины должна была выиграть еще несколько титулов. Это может случиться в Катаре, почему нет? Я очень хочу, чтобы они победили, особенно из-за Месси. Какой прекрасный подарок он может сделать себе на Рождество..., - цитирует Клисманна Ole.

Недавно схожее желание выразил другой бывший чемпион мира - Давид Трезеге.