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Чемпионат мира по футболу 2022

Клинсманн: «Аргентина должна была иметь намного больше побед в чемпионате мира»

 
19 Августа 2022 • 18:55 Комментировать (2)

Сборная Аргентины дважды побеждала в чемпионате мира, но в последний раз это случилось в далеком 1986 году. После этого Аргентина дважды играла в финале, но каждый раз проигрывала - сперва немцам, потом... снова немцам! Юрген Клисманн, выступавший в составе немецкой сборной в 1990, когда Аргентина проиграла им первый финал, считает, что южноамериканцы заслужили намного больше побед.

- С 1990 года сборная Аргентины должна была выиграть еще несколько титулов. Это может случиться в Катаре, почему нет? Я очень хочу, чтобы они победили, особенно из-за Месси. Какой прекрасный подарок он может сделать себе на Рождество..., - цитирует Клисманна Ole.

Недавно схожее желание выразил другой бывший чемпион мира - Давид Трезеге.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Юрген Клинсманн
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Комментарии (2)
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Alex1972
19 Августа 2022 в 19:03
Не на Рождество, а на ДР 🐓... А-ха-ха-ха...
ARTUR
19 Августа 2022 в 19:01
Солидарен с Клинсманом , но очень уж это утопично , если вспомнить ,КАКИЕ ИМЕНА были на последнем ЧМ и как бездарно они выступили ,какие сейчас игроки ,ну и конечно же они постарели , я конечно желаю им победы не из за Месси , там есть Анхель мой один из самых любимых игроков , уважаю его за трудолюбие ,лишь непонятная у него была проба в МЮ , а так где бы он не играл ,всегда отдавался игре .
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