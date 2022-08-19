Клинсманн назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

Известный в прошлом немецкий нападающий, а ныне футбольный тренер Юрген Клинсманн назвал фаворитов грядущего чемпионата мира – 2022, который состоится в Катаре.

В интервью Ole специалист заявил, что самые большие шансы на успех имеют сборные Аргентины и Бразилии. Затем в списке претендентов Клинсманна располагаются Англия, Испания, Франция, Германия и Португалия. При этом он отметил, что европейцам будет крайне сложно одолеть южноамериканские команды.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с ноября по декабрь нынешнего года. Действующим обладателем трофея является сборная Франции.