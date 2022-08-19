Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Клинсманн назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

 
19 Августа 2022 • 09:09 Комментировать

Известный в прошлом немецкий нападающий, а ныне футбольный тренер Юрген Клинсманн назвал фаворитов грядущего чемпионата мира – 2022, который состоится в Катаре.

В интервью Ole специалист заявил, что самые большие шансы на успех имеют сборные Аргентины и Бразилии. Затем в списке претендентов Клинсманна располагаются Англия, Испания, Франция, Германия и Португалия. При этом он отметил, что европейцам будет крайне сложно одолеть южноамериканские команды.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с ноября по декабрь нынешнего года. Действующим обладателем трофея является сборная Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Юрген Клинсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
09:09 · Чемпионат мира 2022
Клинсманн назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022
18 Августа
18:40 · Испания. Ла Лига
​Корона травмировался и не поможет сборной Мексики на чемпионате мира 1
17 Августа
15:13 · Чемпионат мира 2022
​Тренер сборной Бразилии ответил Мбаппе и обидел Азербайджан 1
16 Августа
21:20 · Чемпионат мира 2022
Маццарри может стать тренером сборной Марокко
18:56 · Чемпионат мира 2022
​Завершилось разбирательство по скандальному матчу Бразилия – Аргентина, который был сорван официально
18:22 · Чемпионат мира 2022
​Батистута: «Месси - великий игрок, но он не Иисус Христос» 1
15 Августа
22:19 · Чемпионат мира 2022
Ровно 10 лет тому назад Дешам провёл первый матч у руля французской сборной
20:29 · Чемпионат мира 2022
Трезеге поделился прогнозом на чемпионат мира в Катаре
13 Августа
17:50 · Чемпионат мира 2022
​Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира
03:54 · Чемпионат мира 2022
В Катаре сыграли первый матч на стадионе, который примет финал ЧМ-2022
12 Августа
16:25 · Чемпионат мира 2022
​В штабе Карпина в сборной России произошло пополнение
07:29 · Чемпионат мира 2022
Чуамени настроен поехать на ЧМ-2022
11 Августа
23:38 · Чемпионат мира 2022
Решено - чемпионат мира в Катаре начнётся на день раньше
22:50 · Чемпионат мира 2022
В Бразилии не видят смысла переигрывать матч квалификации ЧМ-2022 с Аргентиной
10 Августа
21:39 · Чемпионат мира 2022
Чемпионат мира может начаться на день раньше
Все новости
Рекомендуем