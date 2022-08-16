Бывший тренер «Кальяри» Вальтер Маццарри может стать тренером сборной Марокко и тренировать ее в ходе чемпионата мира. Переговоры на эту тему идут, сообщает телеканал «Эль-Араби».

Сейчас Маццарри находится в столице страны Рабате, где ведет прямые переговоры с Фаузи Лейкаей, главной местной федерации футбола. Маццарри уверен в том, что команду можно будет вывести как минимум в 1\8 финала чемпионата мира.

Напомним, что команда попала в группу F, рядом с такими европейскими сборными, как Бельгия и Хорватия, а также сборная Канады. Свой первый матч марокканцы проведут против хорватов 23 ноября.