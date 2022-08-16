Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Завершилось разбирательство по скандальному матчу Бразилия – Аргентина, который был сорван официально

 
16 Августа 2022 • 18:56 Комментировать

В начале осени прошлого года на матче сборных Бразилии и Аргентины разгорелся скандал. Игра продлилась считанные минуты, после чего на поле вышли официальные лица, которые пытались разобраться с четырьмя аргентинскими игроками из клубов Премьер-лиги Англии. Эти игроки нарушили правила въезда в Бразилию на фоне пандемии.

Длительное дисциплинарное производство завершилось. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) на страницах своего сайта сообщила о том, что спор между ней, Бразильской конфедерацией футбола (CBF) и ФИФА был урегулирован в Спортивном арбитражном суде.

AFA и CBF признали свою ответственность за события, которые привели к приостановке матча. Аргентинцы сообщили, что они заплатят 150 тысяч швейцарских франков штрафа. Половина из этой суммы является условным наказанием с испытательным сроком в два года. 25% от общей суммы штрафа AFA передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Матч Бразилия – Аргентина не будет доигран. Обе сборные и так пробились на чемпионат мира. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
18:56 · Чемпионат мира 2022
​Завершилось разбирательство по скандальному матчу Бразилия – Аргентина, который был сорван официально
18:22 · Чемпионат мира 2022
​Батистута: «Месси - великий игрок, но он не Иисус Христос»
15 Августа
22:19 · Чемпионат мира 2022
Ровно 10 лет тому назад Дешам провёл первый матч у руля французской сборной
20:29 · Чемпионат мира 2022
Трезеге поделился прогнозом на чемпионат мира в Катаре
13 Августа
17:50 · Чемпионат мира 2022
​Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира
03:54 · Чемпионат мира 2022
В Катаре сыграли первый матч на стадионе, который примет финал ЧМ-2022
12 Августа
16:25 · Чемпионат мира 2022
​В штабе Карпина в сборной России произошло пополнение
07:29 · Чемпионат мира 2022
Чуамени настроен поехать на ЧМ-2022
11 Августа
23:38 · Чемпионат мира 2022
Решено - чемпионат мира в Катаре начнётся на день раньше
22:50 · Чемпионат мира 2022
В Бразилии не видят смысла переигрывать матч квалификации ЧМ-2022 с Аргентиной
10 Августа
21:39 · Чемпионат мира 2022
Чемпионат мира может начаться на день раньше
09 Августа
16:37 · Чемпионат мира 2022
​Россия и Узбекистан могут сыграть в ноябре
08 Августа
17:43 · Чемпионат мира 2022
​В РФС отреагировали на информацию о возможных соперниках сборной России
17:12 · Чемпионат мира 2022
​Названы возможные соперники сборной России - РФС ведёт переговоры о товарищеских матчах
01:21 · Англия. Премьер-лига
Дешам: «Не сомневаюсь в участии Погба на чемпионате мира»
Все новости
Рекомендуем