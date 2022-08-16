В начале осени прошлого года на матче сборных Бразилии и Аргентины разгорелся скандал. Игра продлилась считанные минуты, после чего на поле вышли официальные лица, которые пытались разобраться с четырьмя аргентинскими игроками из клубов Премьер-лиги Англии. Эти игроки нарушили правила въезда в Бразилию на фоне пандемии.

Длительное дисциплинарное производство завершилось. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) на страницах своего сайта сообщила о том, что спор между ней, Бразильской конфедерацией футбола (CBF) и ФИФА был урегулирован в Спортивном арбитражном суде.

AFA и CBF признали свою ответственность за события, которые привели к приостановке матча. Аргентинцы сообщили, что они заплатят 150 тысяч швейцарских франков штрафа. Половина из этой суммы является условным наказанием с испытательным сроком в два года. 25% от общей суммы штрафа AFA передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Матч Бразилия – Аргентина не будет доигран. Обе сборные и так пробились на чемпионат мира.