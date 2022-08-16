​Батистута: «Месси - великий игрок, но он не Иисус Христос»

Известный в прошлом футболист сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался на тему высоких ожиданий от Лионеля Месси в национальной команде.

«Долгое время мы возлагали полную ответственность на Месси. Сначала мы осуждаем себя за то, что мы думали, что у нас есть Иисус Христос. А он Месси. Да, великий игрок, но он не Иисус Христос. А потом мы осуждаем и его. Мы долго вредили ему.

Теперь всё изменилось, поскольку с этой командой вокруг себя в сборной он чувствует себя увереннее. Если игрок не может отдать пас Месси, он отдаёт пас кому-то другому.

Знаете, каково это, чувствовать, что люди ждут только от тебя всего? А что, если мы сделаем это вместе? Звучит иначе. И чувствуется иначе», - сказал Батистута La Nacion.