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​Батистута: «Месси - великий игрок, но он не Иисус Христос»

 
16 Августа 2022 • 18:22 Комментировать

Известный в прошлом футболист сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался на тему высоких ожиданий от Лионеля Месси в национальной команде.

«Долгое время мы возлагали полную ответственность на Месси. Сначала мы осуждаем себя за то, что мы думали, что у нас есть Иисус Христос. А он Месси. Да, великий игрок, но он не Иисус Христос. А потом мы осуждаем и его. Мы долго вредили ему.

Теперь всё изменилось, поскольку с этой командой вокруг себя в сборной он чувствует себя увереннее. Если игрок не может отдать пас Месси, он отдаёт пас кому-то другому.

Знаете, каково это, чувствовать, что люди ждут только от тебя всего? А что, если мы сделаем это вместе? Звучит иначе. И чувствуется иначе», - сказал Батистута La Nacion.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Габриэль Батистута
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