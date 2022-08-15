Ровно 10 лет тому назад Дешам провёл первый матч у руля французской сборной

Сегодня исполняется ровно десять лет с того момента, когда Дидье Дешам, нынешний тренер французской сборной, приступил к своим обязательствам. Его первым матчем стал товарищеский матч в Гавре между Францией и Уругваем - он завершился нулевой ничьей.

Сборная Франции наращивала мощь последовательно - на чемпионате мира в Бразилиии в 2014 она дошла до четвертьфинала, затем отлично смотрелась в 2016 на домашнем чемпионате Европы, но в финале проиграла португальцам. Через два года удалось реабилитироваться - в России сборная Франции во второй раз стала чемпионом мира.

Правда, прошлогодний чемпионат Европы обернулся неудачей в послематчевой серии пенальти с волевыми швейцарцами, но на доверие к Дешаму та ситуация не повлияла и он снова ведет свою команду в бой - и многое считают именно сборную Франции главным фаворитом Мундиаля в Катаре.