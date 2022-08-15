Трезеге поделился прогнозом на чемпионат мира в Катаре

Бывший французский нападающий Давид Трезеге, становившийся с командой как чемпионом Европы, так и чемпионом мира, рассказал, кого он видит победителем следующего чемпионата мира.

- Конечно, в первую очередь фаворитом является Франция. Это команда, которая уже давно ведет систематичную работу к успеху, - заявил Давид в интервью Bolavip.

Однако болеть Давид будет за другую команду.

- Очень хочу, чтобы Аргентина выиграла следующий чемпионат мира, - добавил он.

Сборная Аргентины дважды становилась чемпионом мира, впервые это случилось в 1978 году, во второй раз через восемь лет в Мексике, когда блистал Диего Марадона.