​Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира

В ноябре-декабре текущего года в Катаре пройдёт чемпионата мира. Мундиаль был сдвинут на конец года в связи с климатическими особенностями в принимающей стране. Это необычно, но это не должно помешать большому футбольному празднику.

Между тем, рулевой «Реала» Карло Анчелотти поделился своими мыслями по поводу команд, которые являются фаворитами чемпионата мира.

«Думаю, главными претендентами на победу на чемпионате мира являются сборные Бразилии и Франции. За ними идёт сборная Аргентины, у которой всё ещё есть Лионель Месси. Добавлю сборные Англии и Германии, где начался процесс обновления», - сказал Анчелотти Il Messaggero.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции.