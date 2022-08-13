В Катаре сыграли первый матч на стадионе, который примет финал ЧМ-2022

Все ближе и ближе главный футбольный турнир в мире, в этом году катарский Мундиаль проходит не летом, а зимой, и в этой ближневосточной стране активно готовятся к событию. В общей сложности в стране будут задействованы восемь стадионов, и главный из них, «Лосайл Стадиум», только-только был открыт и принял первый матч.

В нем сразились «Аль-Раййан» и «Аль-Араби» - самые принципиальные соперники в Катаре, достаточно сказать, что за матчем наблюдали 80 миллионов человек.

«Аль-Араби» одержал победу со счетом 2:1 - возможно, одержать победу помогло отсутствие в составе «Аль-Раййана» главной звезды клуба - Хамеса Родригеса. Колумбиец оправляется от травмы.