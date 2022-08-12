​В штабе Карпина в сборной России произошло пополнение

Тренерский штаб сборной России пополнил ещё один специалист. Ассистентом Валерия Карпина стал 51-летний Юрий Никифоров, о чём рассказывает пресс-служба Российского футбольного союза.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин озвучил функции Юрия Никифорова.

«Просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают», - высказался Карпин.

Пополнение в тренерском штабе сборной России связано с тем, что Николай Писарев теперь будет совмещать работу в национальной команде с работой главным тренером «Химок». Об этом было объявлено несколько дней назад.