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Чемпионат мира по футболу 2022

​В штабе Карпина в сборной России произошло пополнение

12 Августа 2022 • 16:25 Комментировать

Тренерский штаб сборной России пополнил ещё один специалист. Ассистентом Валерия Карпина стал 51-летний Юрий Никифоров, о чём рассказывает пресс-служба Российского футбольного союза.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин озвучил функции Юрия Никифорова.

«Просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают», - высказался Карпин.

Пополнение в тренерском штабе сборной России связано с тем, что Николай Писарев теперь будет совмещать работу в национальной команде с работой главным тренером «Химок». Об этом было объявлено несколько дней назад. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Юрий Никифоров
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