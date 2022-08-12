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Чемпионат мира по футболу 2022

Чуамени настроен поехать на ЧМ-2022

12 Августа 2022 • 07:29 Комментировать

Французский полузащитник Орельен Чуамени, который этим летом пополнил ряды мадридского «Реала», хотел бы поехать вместе со своей национальной сборной на чемпионат мира - 2022, который состоится в Катаре.

«Конечно, я бы мог перейти в другой клуб, где бы точно играл в стартовом составе. Однако, когда тебе делает предложение «Реал», трудно устоять. Я намерен много трудиться и надеюсь, что получу вызов в сборную Франции на мундиаль», - передает слова хавбека Canal+.

Напомним, что чемпионат мира стартует в Катаре в конце ноября. Сборная Франции сыграет в одной группе с командами Туниса, Дании и Австралии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Орельен Чуамени
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