Решено - чемпионат мира в Катаре начнётся на день раньше

Мы уже сообщали о том, что чемпионат мира в Катаре может начаться на день раньше, вместо 21 ноября стартовый матч может быть сыгран 20 ноября. Как стало известно сегодня, ФИФА подтвердила изменения - и первый матч турнира будет сыгран 20 ноября, в воскресенье, между сборными Катара и Эквадора. Матч начнется в 19 часов по местному времени, в городе Эль-Хаур.

Для сборной Катара это будет абсолютный дебют в финальной части чемпионата мира, а вот сборная Эквадора уже трижды играла на Мундиале - сперва в 2002 году, а затем в 2006 и 2014. Также в группе с ними состоят сборные Сенегала и Нидерландов.