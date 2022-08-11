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Чемпионат мира по футболу 2022

В Бразилии не видят смысла переигрывать матч квалификации ЧМ-2022 с Аргентиной

11 Августа 2022 • 22:50 Комментировать
Бразилия
...
Аргентина
22.09 20:00

Бразилия и Аргентина прошли в финальную часть чемпионата мира в Катаре, даже несмотря на то, что матч между ними 5 сентября прошлого года был прерван уже в самом его начале после того, как выяснилось, что часть игроков аргентинской команды нарушили коронавирусный регламент. ФИФА оштрафовала обе федерации футбола - одних за ротозейство, других за растяпанность - и постановила переиграть матч.

Однако в Бразилии не видят смысла проводить матч, о чем публично заявил Эдналдо Родригес - руководитель бразильской конфедерации футбола. В интервью O Globo Родригес упомянул о проблемах, связанных с усталостью игроков, а также о совершенно ненужном риске получения травм. 

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БРАЗИЛИЯ АРГЕНТИНА
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