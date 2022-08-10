Чемпионат мира может начаться на день раньше

Чемпионат мира в Катаре может начаться на 21, а 20 ноября, причем в стартовом матче в таком случае сыграет сборная-хозяйка турнира, хотя первоначально этого не планировались. Чемпионат должен был начаться с матча Сенегала с Нидерландами 21 ноября, игра Катара планировалась в тот же день, но позже.

Теперь появилось предложение перенести на один день раньше матч катарской команды, сыграть его в воскресенье. Идею внесла южноамериканская структура Конмебол. Сейчас его должны рассмотреть в ФИФА, если предложение будет принято, то вместо четырех матчей в понедельник будут сыграны лишь три, а один будет сыгран на день раньше.