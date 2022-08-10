​Старт чемпионата мира – 2022 могут перенести

Чемпионат мира 2022 года может стартовать раньше. В настоящий момент ФИФА рассматривает соответствующее предложение, о чём рассказывает Sky News.

Матч открытия мундиаля между сборными Катара и Эквадора может пройти не 21 ноября, а 20 ноября. Это позволит принимающей сборной провести непосредственно первый матч на турнире, а не третий, как планировалось изначально.

Отмечается, что в случае переноса матча сборных Катара и Эквадора на 20 ноября матч сборных Голландии и Сенегала 21 ноября могут сдвинуть по времени, поскольку при таком раскладе в этот день пройдёт не три игры, а две.

Изменение в расписании чемпионата мира возможно при одобрении Бюро ФИФА, куда входят шесть глав конфедераций.