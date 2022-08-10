Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Старт чемпионата мира – 2022 могут перенести

10 Августа 2022 • 15:04 Комментировать

Чемпионат мира 2022 года может стартовать раньше. В настоящий момент ФИФА рассматривает соответствующее предложение, о чём рассказывает Sky News.

Матч открытия мундиаля между сборными Катара и Эквадора может пройти не 21 ноября, а 20 ноября. Это позволит принимающей сборной провести непосредственно первый матч на турнире, а не третий, как планировалось изначально.

Отмечается, что в случае переноса матча сборных Катара и Эквадора на 20 ноября матч сборных Голландии и Сенегала 21 ноября могут сдвинуть по времени, поскольку при таком раскладе в этот день пройдёт не три игры, а две.

Изменение в расписании чемпионата мира возможно при одобрении Бюро ФИФА, куда входят шесть глав конфедераций.  

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
чемпионат мира-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
09 Августа
16:37 · Чемпионат мира 2022
​Россия и Узбекистан могут сыграть в ноябре
08 Августа
17:43 · Чемпионат мира 2022
​В РФС отреагировали на информацию о возможных соперниках сборной России
17:12 · Чемпионат мира 2022
​Названы возможные соперники сборной России - РФС ведёт переговоры о товарищеских матчах
01:21 · Англия. Премьер-лига
Дешам: «Не сомневаюсь в участии Погба на чемпионате мира»
00:13 · Чемпионат мира 2022
Дешам – о возможном приходе Зидана в сборную Франции: «Место занято»
06 Августа
02:11 · Чемпионат мира 2022
Роналдо верит то, что Неймар может принести Бразилии победу на ЧМ
05 Августа
07:44 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины оценил шансы Дибалы поехать на ЧМ-2022
01:46 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Это будет ненормальный чемпионат мира»
04 Августа
22:47 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля»: «Трент может стать для сборной Англии своим Кафу, если правильно его использовать»
03 Августа
13:42 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Иван надеется попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира - 2022
05:47 · Чемпионат мира 2022
Экс-игрок сборной Бразилии назвал фаворитов чемпионата мира
02 Августа
21:47 · Италия. Серия А
Погба отказался от операции на колене в надежде сыграть на чемпионате мира
14:18 · Чемпионат мира 2022
​Дэвис направит доходы от участия в чемпионате мира на благотворительность в знак благодарности Канаде
01 Августа
20:10 · Чемпионат мира 2022
Сборная Германии отказывается от прозвища Die Mannschaft
29 Июля
23:37 · Англия. Премьер-лига
Чемпионат мира для де Брёйне важнее, чем Лига чемпионов
Все новости
Рекомендуем