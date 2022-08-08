​В РФС отреагировали на информацию о возможных соперниках сборной России

В прессе появилась информация о том, что осенью сборная России может провести несколько товарищеских соперников. Среди потенциальных соперников команды Валерия Карпина назывались Иран, Узбекистан и Китай. В Российском футбольном союзе отреагировали на эту информацию.

«Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием», - сказали в службе коммуникаций РФС, пообещав конкретную информацию обрадовать позднее. Комментарий приводит телеграм-канал «Ложа прессы».

Напомним, что официальные матчи сборная России в ближайшее время проводить не будет из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.